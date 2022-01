Il governo Draghi saprebbe governare senza di lui? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Qualcuno pensa che la maggioranza iper accozzaglia da cui Mario Draghi ha avuto la fiducia saprebbe governare, come dire, da sola? Non è corretto e non è intelligente ragionare dei prossimi sviluppi senza rispondere a questa domanda. La scadenza del 24 gennaio per il rinnovo della presidenza della Repubblica non è, come si è detto più volte, l'accidente storico che mette sotto pressione un assetto altrimenti funzionante, ma è uno, e solo uno, dei momenti rivelatori della inesistenza di qualsiasi intesa o accordo o quadro politico entro al quale governare. La risposta alla nostra domanda è il punto di partenza, ma nessuno prova ad affrontarla. Ci si nasconde dietro a esaltazioni e rivendicazioni fuori luogo e fuori tempo della centralità del parlamento oppure si guarda. E la stessa partita in ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Qualcuno pensa che la maggioranza iper accozzaglia da cui Marioha avuto la fiducia, come dire, da sola? Non è corretto e non è intelligente ragionare dei prossimi sviluppirispondere a questa domanda. La scadenza del 24 gennaio per il rinnovo della presidenza della Repubblica non è, come si è detto più volte, l'accidente storico che mette sotto pressione un assetto altrimenti funzionante, ma è uno, e solo uno, dei momenti rivelatori della inesistenza di qualsiasi intesa o accordo o quadro politico entro al quale. La risposta alla nostra domanda è il punto di partenza, ma nessuno prova ad affrontarla. Ci si nasconde dietro a esaltazioni e rivendicazioni fuori luogo e fuori tempo della centralità del parlamento oppure si guarda. E la stessa partita in ...

