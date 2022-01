GfVip trash: Lulu Selassie esagera e Alfonso Signorini sbrocca (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ecco cosa ci dice Fabiano Minacci su Bicci.it: ”Tornata alla sua vita di tutti i giorni, Eva Grimaldi ha rilasciato una lunga intervista ai giornalisti del settimanale Chi durante l'ultima puntata di Casa Chi, dove ha potuto parlare anche di Federica Calemme (la “comodina” del GF Vip). “Cosa ha fatto Federica? Zitta zitta, acqua cheta. Si è messa vicino a Gianmaria perché ha capito che la coppia va avanti. Lei guarda… osserva tutto. Se tu la guardi quando sei in casa sta sempre lì a guardare tutto. Sono grande io, riconosco le acque chete”.Questa non è la prima frecciatina che Eva Grimaldi tira alla bella napoletana. Quando Alfonso Signorini le ha chiesto “cosa ha Federica più di te?” Eva ha risposto “niente!“. Sono solite ripetere “l'educazione che ci hanno insegnato mia madre e mio padre (in prigione in Svizzera per truffa)” le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ecco cosa ci dice Fabiano Minacci su Bicci.it: ”Tornata alla sua vita di tutti i giorni, Eva Grimaldi ha rilasciato una lunga intervista ai giornalisti del settimanale Chi durante l'ultima puntata di Casa Chi, dove ha potuto parlare anche di Federica Calemme (la “comodina” del GF Vip). “Cosa ha fatto Federica? Zitta zitta, acqua cheta. Si è messa vicino a Gianmaria perché ha capito che la coppia va avanti. Lei guarda… osserva tutto. Se tu la guardi quando sei in casa sta sempre lì a guardare tutto. Sono grande io, riconosco le acque chete”.Questa non è la prima frecciatina che Eva Grimaldi tira alla bella napoletana. Quandole ha chiesto “cosa ha Federica più di te?” Eva ha risposto “niente!“. Sono solite ripetere “l'educazione che ci hanno insegnato mia madre e mio padre (in prigione in Svizzera per truffa)” le ...

