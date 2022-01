Focolaio covid nel Bologna: la Ausl blocca la partita contro l'Inter (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il covid sta sconquassando il campionato. E chissà cosa accadrà con un calendario così compresso. La sfida tra Bologna e Inter di domani allo stadio Dall'Ara non si giocherà. Secondo quanto riferisce ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilsta sconquassando il campionato. E chissà cosa accadrà con un calendario così compresso. La sfida tradi domani allo stadio Dall'Ara non si giocherà. Secondo quanto riferisce ...

annatrieste : No vi prego un altro anno coi tifosi della Juve che ci abboffano la uallera loro e l'Asl non lo posso sopportare, s… - Agenzia_Ansa : Nella metropoli cinese di Xi'an, in quarantena da 10 giorni per un focolaio di Covid, continua la carenza di cibo e… - borghi_claudio : Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIE… - billi_danilo : Bologna Fc Inter rinviata per Covid: focolaio tra i rossoblù - Orgetorix : Sulla Msc Grandiosa focolaio Covid con 120 positivi, scattano le misure di prevenzione -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio covid Focolaio covid nel Bologna: la Ausl blocca la partita contro l'Inter I rossoblù sono alle prese infatti con un focolaio, con otto giocatori risultati positivi al Covid. Sotto le Due torri, tra l'altro, si sta registrando in generale una media di circa nuovi 2.000 casi ...

Covid: caos in Seria A, rinviate 4 partite La Asl Città di Torino, dopo avere constatato un focolaio di Covid nel gruppo squadra, ha bloccato i granata prima della partenza per Bergamo . Gli otto positivi sono in isolamento, tutto il gruppo ...

Focolaio Covid, positivi 107detenuti su 309. Il secondo carcere non si farà La Stampa Cina, variante Omicron - Il porto di Ningbo-Zhoushan a rischio blocco La Cina ha scelto la politica della tolleranza zero nei confronti del Covid, questa strategia del governo aumenta il rischio di ulteriori interruzioni operative. É l'analisi dell'esperto di shipping L ...

Juve-Napoli si giocherà? Quando la squadra è sbarcata a Torino, la Asl ha messo in quarantena Lobotka, Zielinski e Rrahmani. E adesso? Juve-Napoli si giocherà? Il dubbio è legittimo, nonostante nel pomeriggio la risposta gius ...

