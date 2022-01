Direttore Australian Open | Ora Djokovic spieghi l' esenzione

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Craig Tiley sull'arrivo del serbo in Australia nonostante non sia vaccinato contro il Covid: "Alcune risposte sarebbero gradite..."

Craig Tiley sull'arrivo del serbo in Australia nonostante non sia vaccinato contro il Covid: "Alcune risposte sarebbero gradite..."Non si placano le polemiche circa la partecipazione di Novak Djokovic agliOpen 2022 . Ildello Slam , Craig Tiley, ha dunque esortato il serbo a rivelare il motivo dell'esenzione medica che gli consentirà di partecipare al torneo. Il torneo australiano ...«Sarebbe cosa buona se Novak Djokovic desse qualche spiegazione» sull'esenzione medica all'Australian Open. L'ultimo invito al numero uno del mondo, il più recente ...Australian Open, Djokovic vola in Australia ma il ministro degli Interni australiano, Karen Andrews dichiara: "Senza vaccino in quarantena".