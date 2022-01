Covid scuola e rientro, contagi, Dad: bozza decreto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) rientro a scuola dopo le festività di Natale e gestione dei casi Covid, la bozza del decreto all’esame del Cdm vede indicazioni e misure diverse per elementari e medie e superiori e a seconda del numero di contagi. ELEMENTARI – “In presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni” si legge relativamente al capitolo relativo sulle scuole elementari. Inoltre “in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni”. MEDIE E SUPERIORI – Alle scuole medie e superiori, con “tre casi di positività nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dopo le festività di Natale e gestione dei casi, ladelall’esame del Cdm vede indicazioni e misure diverse per elementari e medie e superiori e a seconda del numero di. ELEMENTARI – “In presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni” si legge relativamente al capitolo relativo sulle scuole elementari. Inoltre “in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni”. MEDIE E SUPERIORI – Alle scuole medie e superiori, con “tre casi di positività nella ...

