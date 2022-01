Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Giovedì 6 Gennaio 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gemelli: nonostante l’opposizione di Marte, in questa nuova giornata potrebbero esserci delle occasioni molto interessanti. Cancro: il pianeta dell’amore e dei sentimenti potrebbe portare nuovi problemi e disagi nella relazione o in una nuova conoscenza. Acquario: per questa giornata di Gennaio e di inizio anno nuovo, potrebbero esserci novità per i single e per chi Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gemelli: nonostante l’opposizione di Marte, in questa nuova giornata potrebbero esserci delle occasioni molto interessanti. Cancro: il pianeta dell’amore e dei sentimenti potrebbe portare nuovi problemi e disagi nella relazione o in una nuova conoscenza. Acquario: per questa giornata die di inizio anno nuovo, potrebbero esserci novità per i single e per chi

Advertising

latwittipe : @marianski65 Io questa cosa l’ho scoperta poco fa, mi dicono perché devi prepararti, anche banalmente con dosi suff… - Ilaria1605 : RT @CascellaChiara: Elena abbassa la voce che non sento cosa si dicono Christian e Nicol #Amici21 - Giovann43060374 : @Agent__Beast @Gioia11625035 Cosa dicono gli autori di lulú e Manuel? - NoleRulez7 : @lindaeciao Vabbè se non vuoi interessarti perfetto. Perché non é così. Ho spiegato come funziona. Richiesta, loro… - iperlunatica : RT @reginadiquori: io ormai per colpa dei caroligi ho sviluppato super udito e vista, riesco a capire anche cosa dicono e quando parlano i… -