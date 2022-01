Cosa c’è che non va nelle “scuse” di Diana Del Bufalo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la bufera che l’ha travolta in seguito al video su Instagram nel quale diceva di non essere vaccinata su “consiglio” del suo medico di base per via del suo “cuore ballerino”, Diana Del Bufalo chiede scusa ai suoi follower. “Mi trovo a scrivere queste poche righe – ha scritto l’attrice – perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza scientifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione”. Il problema di fondo è che Del Bufalo non ha assolutamente centrato il punto: non è alle persone “offese” dalle sue parole che deve delle scuse, ma a chiunque possa aver estrapolato dalla sua associazione tra “cuore ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la bufera che l’ha travolta in seguito al video su Instagram nel quale diceva di non essere vaccinata su “consiglio” del suo medico di base per via del suo “cuore ballerino”,Delchiede scusa ai suoi follower. “Mi trovo a scrivere queste poche righe – ha scritto l’attrice – perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza scientifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione”. Il problema di fondo è che Delnon ha assolutamente centrato il punto: non è alle persone “offese” dalle sue parole che deve delle, ma a chiunque possa aver estrapolato dalla sua associazione tra “cuore ...

Advertising

RobertoBurioni : Tra i partiti politici c'è disaccordo sulle misure per contenere, e si pensa di risolvere la cosa applicando le mis… - ladyonorato : Qualsiasi annuncio facciano o qualunque cosa stabiliranno via DL, poi dovrà essere applicata tramite controlli e sa… - IlContiAndrea : Vi ricordate quando prendevamo in giro Conte per le mille conferenze stampa in tv (sempre in ritardo)? Oggi che cos… - sheeranjniall : RT @brooklynabooo: non mi interessa se non vi piacciono i libri di geronimo stilton non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, n… - edoludo : RT @fedes_06: cosa vuol dire ke nn c'è acqua?detta così nn vuol dire molto...ogni tanto manca?si rompe qualche tubo? disservizi?o nn c'è 36… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Lukaku, cosa c’è dietro la retromarcia sull’Inter e il Chelsea e come può andare a finire Corriere della Sera