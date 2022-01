Come le missioni cristiane tengono in vita l’istruzione in Siria (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Nel mondo milioni di cristiani continuano a vivere emarginati, in povertà, ma soprattutto discriminati e in pericolo. Dopo due anni di pandemia vogliamo tenere acceso un faro su questa oppressione e aiutare Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus a portare conforto e sostegno ai fedeli di tutto il mondo: in particolare coloro che vivono in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Nel mondo milioni di cristiani continuano a vivere emarginati, in povertà, ma soprattutto discriminati e in pericolo. Dopo due anni di pandemia vogliamo tenere acceso un faro su questa oppressione e aiutare Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus a portare conforto e sostegno ai fedeli di tutto il mondo: in particolare coloro che vivono in InsideOver.

Advertising

panicgojo : @bumidori il problema è che non so come si faccia, cioè ora sto facendo tipo le missioni iniziali ahahs - _clague_ : @MCS_Sissa Buongiorno a tutt?! Come già detto da voi sono una studentessa di ingegneria aerospaziale, attualmente f… - golden_sabito : se non si vuole seguire la storyline, ci sono altre missioni da fare come battere il crystal boss che droppa crysta… - SHORTNEWS__ : Dopo anni di onorato servizio prestato per la patria e onore alla Costituzione italiana, in missioni internazionali… - vedanama : RT @ESA_Italia: Felice 2022 con @esaspaceflight e le emozionanti missioni in corso, come #CosmicKiss , scienza ed esperimenti a bordo della… -