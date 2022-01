CES 2022: Intel Alder Lake-H sono i processori più potenti di sempre anche del M1 Pro di Apple (Di mercoledì 5 gennaio 2022) sono stati presentati nelle scorse ore presso il Ces 2022 di Las Vegas, la fiera più importante per quanto riguarda la tecnologia, i nuovi processori firmati Intel, i più potenti di tutti i tempi per notebook. Si tratta degli Alder Lake-H, che sono ufficialmente approdati appunto sui computer portatili. Intel, nuovi processori, 5/1/2022 – Computermagazine.itL’azienda, tramite evento apposito, ha presentato la nuova gamma di Cup per portatili ad alte prestazioni (TDP 45W), confermando, come spiega Hdblog.it, anche l’arrivo nei prossimi mesi delle varianti per dispositivi mobile Core 12a gen serie P e serie U. Inoltre Intel ha presentato delle novità ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022)stati presentati nelle scorse ore presso il Cesdi Las Vegas, la fiera più importante per quanto riguarda la tecnologia, i nuovifirmati, i piùdi tutti i tempi per notebook. Si tratta degli-H, cheufficialmente approdati appunto sui computer portatili., nuovi, 5/1/– Computermagazine.itL’azienda, tramite evento apposito, ha presentato la nuova gamma di Cup per portatili ad alte prestazioni (TDP 45W), confermando, come spiega Hdblog.it,l’arrivo nei prossimi mesi delle varianti per dispositivi mobile Core 12a gen serie P e serie U. Inoltreha presentato delle novità ...

