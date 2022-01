Caso Djokovic, Panatta: "Il serbo come il Marchese del Grillo: io so' io e voi non siete un c." (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Djokovic deve dire perché non si può vaccinare”, così Adriano Panatta, ospite di <em>The breakfast club </em>su <em>Radio Capital</em>, critica il comportamento del campione serbo ammesso a sorpresa agli Australian Open. La partecipazione alla competizione era stata a lungo in bilico perché Djokovic, che lo scorso anno ha vinto il torneo, non ha mai voluto rivelare i motivi per i quali non se si è vaccinato contro il covid. “Se gli organizzatori non chiariscono i motivi dell’esenzione, allora finiremo per pensare che Djokovic è il Marchese del Grillo: “Io so io e voi non siete un c…”. Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “deve dire perché non si può vaccinare”, così Adriano, ospite di The breakfast club su Radio Capital , critica il comportamento del campioneammesso a sorpresa agli Australian Open. La partecipazione alla competizione era stata a lungo in bilico perché, che lo scorso anno ha vinto il torneo, non ha mai voluto rivelare i motivi per i quali non se si è vaccinato contro il covid. “Se gli organizzatori non chiariscono i motivi dell’esenzione, allora finiremo per pensare cheè ildel: “Io so io e voi nonun c…”.

CottarelliCPI : Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con l… - fanpage : ll governo federale ha fatto sapere di poter bloccare gli ingressi per gli arrivi internazionali dei non vaccinati,… - Eurosport_IT : Jamie Murray: 'Caso Djokovic? Se io non mi fossi vaccinato, credo che l'esenzione medica non l'avrei ottenuta...'… - gabrielbar74 : RT @MarcoNoel19: Il caso Djokovic rischia di creare un precedente pericolosissimo. La gente potrebbe arrivare a pensare che nel mondo di og… - zavar0v : RT @MarcoNoel19: Il caso Djokovic rischia di creare un precedente pericolosissimo. La gente potrebbe arrivare a pensare che nel mondo di og… -