Caso Amat, i gruppi consiliari di Diventerà Bellissima e La Nostra Terra: “Caputo in preda a sterile campanilismo polico (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MONREALE – ” Il deputato Mario Caputo se la canta e se la suona”. I gruppi consiliari di Diventerà Bellissima e della Nostra Terra scendono in campo in difesa del sindaco Alberto Arcidiacono in merito alla surreale vicenda Amat, montata ad arte da Caputo e dal gruppo consiliare di Forza Italia per sterile campanilismo politico. “A (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MONREALE – ” Il deputato Mariose la canta e se la suona”. Idie dellascendono in campo in difesa del sindaco Alberto Arcidiacono in merito alla surreale vicenda, montata ad arte dae dal gruppo consiliare di Forza Italia perpolitico. “A (Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Caso Amat, i gruppi consiliari di Diventerà Bellissima e La Nostra Terra: 'Caputo in preda a sterile campanilismo p… - infoitcultura : Caso Amat, Caputo ad Arcidiacono, “Agisco per il bene di Monreale” - monrealeatoday : Caso Amat, Caputo ad Arcidiacono, 'Agisco per il bene di Monreale' - - infoitsalute : Caso Amat, Arcidiacono e Intravaia, “Da Forza Italia sterili polemiche” - monrealeatoday : Caso Amat, Arcidiacono e Intravaia, 'Da Forza Italia sterili polemiche' - -