Caro Battiato con Pif su Rai3 stasera | cosa vedremo

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)con Pif: va in ondasula serata speciale dedicata al Maestro, recentemente scomparso. L’appuntamento è per mercoledì 5 gennaio alle ore 21.20 per un evento speciale sulle frequenze Rai, dedicato a Franco, scomparso il 18 maggio scorso. Alla conduzione troveremo Pif che ha scelto per il programma un titolo che ne riassume l’intento. Sarà lui il narratore d’eccezione in un viaggio nei luoghi del Maestro, dall’Etna a Milano passando per l’Arena di Verona dove lo scorso settembre si è tenuto uno straordinario concerto-tributo in onore di. E proprio questo spettacolo assume un ruolo di rilievo. All’evento speciale nella magia della cornice scaligera hanno preso parte tutte le star della musica italiana, riunite sullo stesso palco per una ...

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Kalipè - A passo d'uomo con Massimiliano Ossini, in onda dalle 21.20 su Rai 2: concerto ...Mercoledì 5 gennaio va in onda suRai3 alle 21.20 una serata speciale dedicata a Franco, scomparso il 18 maggio scorso, a 76 anni. Il titolo rimanda immediatamente al tono affettuoso di Pif che farà da narratore in un viaggio nei luoghi del cantautore - dall'Etna a Milano- ...Stasera in TV su Rai 3: Caro Battiato con Pif, per ricordare il grande Maestro Franco Battiato; Invito al Viaggio è il concerto evento tenutosi a ...In onda stasera su Rai 3 “Caro Battiato”, il documentario prodotto da Rai 3 in collaborazione con Pif, sulla vita del cantautore siciliano ...