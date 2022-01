Australian Open | Djokovic ancora bloccato in aeroporto | rimangono i problemi con il visto per i non vaccinati

Advertising

chedisagio : Ora mi aspetto che gli altri tennisti, tutti insieme, annuncino che non sfideranno @DjokerNole. Se li vinca da sol… - AleAntinelli : #Djokovic va incontro a un danno di immagine incalcolabile perché manca di rispetto a colleghi che rispettano le r… - HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - Profilo3Marco : RT @GioMelandri: Le regole nello sport sono la cornice del gioco; nessun tennista dovrebbe accettare di sfidare @DjokerNole. Li vinca da so… - Stefani12522161 : RT @P_M_1960: Ennesimo esempio di come il Dio denaro può permettersi di violare qualsiasi norma anticovid?????????? Novak Djokovic, per il camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Non forniremo a Novak Djokovic supporto per la richiesta di visto individuale per partecipare all'2022. Poi ha aggiunto: "Siamo sempre stati chiari su due questioni: la prima ......Djokovic non è potuto scendere dall'aereo che lo ha portato in Australia per partecipare agli... Secondo il giornale The, Djokovic ha fatto domanda per un visto di lavoro che '...Il viaggio di Novak Djokovic verso Melbourne, per disputare gli Australian Open 2022, vive un nuovo capitolo. Dopo le polemiche di ieri, legate all'esenzione sanitaria ottenuta dal serbo per giocare i ...Nuova grana per Novak Djokovic. Il governo dello Stato di Victoria, in Australia, ha respinto una richiesta a tarda notte della dogana australiana ...