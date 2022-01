Accende un fuoco per scaldarsi, esplode il camper: arrestato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Accende un fuoco per scaldarsi, ma per sbaglio fa esplodere un camper . I carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, senza fissa dimora di origine tunisina, accusato di incendio colposo per avere ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022)unper, ma per sbaglio fare un. I carabinieri hannoun uomo di 38 anni, senza fissa dimora di origine tunisina, accusato di incendio colposo per avere ...

