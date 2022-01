Volpe Siprec | “Virus influenzale può essere pericoloso per i cardiopatici”

(Di martedì 4 gennaio 2022) “Ilpuòper pazienti: agisce infatti sull’apparato cardiovascolare attraverso vari meccanismi, il più importante è quello dell’infiammazione che può causare una instabilizzazione sui vasi delle placche aterosclerotiche e, conseguentemente, una rottura di queste placche favorendo l’infarto del miocardio, non a caso c’è un incremento molto marcato di casi di infarto durante la fase più acuta dell’epidemia”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, presidente della(Società italiana per la prevenzione cardiovascolare) fa il punto sul legame tra. “L’influenza – spiega– determina ...

Così all'Adnkronos Salute Massimo, presidente della(Società italiana per la prevenzione cardiovascolare) fa il punto sul legame tra virus influenzale e cardiopatici. 'L'influenza - ...Massimo, ordinario di Cardiologia all'Università Sapienza di Roma e Presidente della Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare (), commenta a Repubblica: "La vera chiave per una ...“Il virus influenzale può essere pericoloso per pazienti cardiopatici: agisce infatti sull’apparato cardiovascolare attraverso vari meccanismi, il più importante è quello dell’infiammazione che può ca ...