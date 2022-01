Ufficiale il Samsung Galaxy S21 FE | prezzo e specifiche del top di gamma

(Di martedì 4 gennaio 2022) IlS21 FE è stato ufficialmente presentato, dopo mesi di attesa che sembravano quasi destinati a non finire mai. Il telefono include uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm. La fotocamera frontale si compone di un sensore singolo da 32MP con campo visivo da 81° ed apertura f/2.2. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 12MP con OIS, tecnologia Dual Pixel, HDR automatico e apertura f/1.8, un grandangolare da 12MP con campo visivo da 123° ed apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 8MP con OIS e apertura f/2.4. A bordo troverete Android 12 con la One UI 4.0, cosa che garantisce al dispositivo la distribuzione di una major-release in più rispetto aiS21 (che a qualcuno ...

Advertising

Mobileblogger2 : Samsung Galaxy S21 FE è finalmente ufficiale con Snapdragon 888 - OutOfBitit : Il Galaxy S21 FE è finalmente ufficiale: Samsung presenta il nuovo telefono - hwupgrade : Lo smartphone più anticipato di sempre viene finalmente svelato da Samsung: ecco il nuovo #GalaxyS21FE 5G ???? - infoitscienza : Samsung Galaxy S21 FE ufficiale: ecco il top di gamma per i fan - CentroGarozzo : Samsung Galaxy S21 FE 5G ufficiale: Caratteristiche, Foto e Video -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Samsung

In Italia il dispositivo costa 759 euro nella configurazione 6+128 GB e 829 euro nella versione 8+256 GB come confermanel sitoNon sappiamo se, che è partnerdell'evento, venderà il dispositivo in altri mercati oltre a quello cinese in cui è stato appena annunciato. Lo smartphone è già in preordine sul sito ...Al salone dell'elettronica di Las Vegas Samsung ha svelato l'interfaccia Gaming Hub, attraverso la quale poter giocare in streaming.Biogen, la produttrice di farmaci americana riceve una proposta d’acquisto da Samsung: cosa sta accadendo? androiditaly – 3 gennaio 2022. Stiamo assistendo ad un’interessant ...