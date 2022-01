Scuole chiuse a gennaio o classi in Dad con 4 casi: la proposta delle Regioni al governo, oggi si decide (Di martedì 4 gennaio 2022) Il governo Draghi è determinato a riaprire le Scuole dal 7 al 10 gennaio. E non sembra avere intenzione di dare retta alle richieste dei governatori e alle minacce di chi, come il presidente della Campania De Luca, annuncia la serrata regionale. Ma l’ultimo spiraglio in attesa della riunione della Commissione Salute fissata per oggi è di valutare l’opzione di mettere le classi in Didattica a Distanza dopo 3 o 4 contagi. Ma ci sono anche altre ipotesi sul tavolo. Si parla anche di una possibile distinzione tra le diverse Scuole, infanzia, primaria e secondaria, e su differenti soglie relative al numero di casi che farebbero scattare una quarantena per l’intera classe. Numeri che sarebbero contenuti nella scuola dell’infanzia, per crescere fino a un numero minimo di 3-5 ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) IlDraghi è determinato a riaprire ledal 7 al 10. E non sembra avere intenzione di dare retta alle richieste dei governatori e alle minacce di chi, come il presidente della Campania De Luca, annuncia la serrata regionale. Ma l’ultimo spiraglio in attesa della riunione della Commissione Salute fissata perè di valutare l’opzione di mettere lein Didattica a Distanza dopo 3 o 4 contagi. Ma ci sono anche altre ipotesi sul tavolo. Si parla anche di una possibile distinzione tra le diverse, infanzia, primaria e secondaria, e su differenti soglie relative al numero diche farebbero scattare una quarantena per l’intera classe. Numeri che sarebbero contenuti nella scuola dell’infanzia, per crescere fino a un numero minimo di 3-5 ...

