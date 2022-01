Sci | CdM | Vlhova al comando dopo prima manche slalom Zagabria

(Di martedì 4 gennaio 2022), 4 gen. – (Adnkronos) – Petraè alladellofemminile di, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. La 26enne slovacca ferma il cronometro sul tempo di 55”59. Alle sue spalle la statunitense Mikaela Shiffrin che paga 64 centesimi e la svizzera Wendy Holdener staccata di 81 centesimi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

