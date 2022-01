Sara Pedri, gli ultimi messaggi scioccanti: “Sono un morto che cammina” (Di martedì 4 gennaio 2022) Sara Pedri, gli ultimi pensieri della ginecologa 32enne Sono stati i seguenti: “Sono un morto che cammina. Questa volta non ce la farò”. Queste furono le ultime frasi scritte dalla ginecologa nel suo computer pochi giorni prima di esser trasferita dall’ospedale di Trento a quello di Cles, dal quale si dimise 24 ore prima di scomparire nel nulla. La psicologa Gabriella Marano ha analizzato oltre 20.000 pagine di messaggi WhatsApp e ricerche su internet, la stessa psicologa è stata incaricata dalla madre della ginecologa scomparsa di riuscire a ricostruire il profilo psicologico e comportamentale della giovane dottoressa 32enne. Sara Pedri, analizzate oltre 20.000 pagine tra WhatsApp e ricerche web ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 gennaio 2022), glipensieri della ginecologa 32ennestati i seguenti: “unche. Questa volta non ce la farò”. Queste furono le ultime frasi scritte dalla ginecologa nel suo computer pochi giorni prima di esser trasferita dall’ospedale di Trento a quello di Cles, dal quale si dimise 24 ore prima di scomparire nel nulla. La psicologa Gabriella Marano ha analizzato oltre 20.000 pagine diWhatsApp e ricerche su internet, la stessa psicologa è stata incaricata dalla madre della ginecologa scomparsa di riuscire a ricostruire il profilo psicologico e comportamentale della giovane dottoressa 32enne., analizzate oltre 20.000 pagine tra WhatsApp e ricerche web ...

Advertising

repubblica : Sara Pedri, gli ultimi pensieri della ginecologa di Forlì: 'Sono un morto che cammina. Questa volta non ce la farò' - Grunf1966 : #mobbing #lavoro #medicina La perizia psicologica su #SaraPedri: «Sono un morto che cammina», depositato lo studio… - TgrRai : 'Sono un morto che cammina': le ultime parole di Sara Pedri dalla perizia psicologica depositata in procura. Per l… - news_forlicesen : Sara Pedri, la perizia psicologica e la frase shock della ragazza: 'Sono un morto che cammina'… - DarioGhezzi1 : Mi ribolle il sangue per questa storia. Che rabbia #chilhavisto -