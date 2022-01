Sanremo 2022, Amadeus dovrà scaricare proprio il suo grande amico? | Il gesto fatidico (Di martedì 4 gennaio 2022) Sanremo 2022 si avvicina. A meno di un mese dall’inizio fervono gli ultimi preparativi per un Amadeus Ter indimenticabile. Tanti particolari da tenere sotto controllo per evitare errori irrimediabili. Un big rischia davvero? Amadeus-AltranotiziaInizia la programmazione degli spot, un segno che i tempi stanno per diventare maturi. La Rai inizia a muovere la grancassa mediatica per l’evento televisivo dell’anno. Dal 1 al 5 febbraio 2022 è in programma il Festival di Sanremo. Sarà il Festival dove il pubblico tornerà in sala, variante Omicron permettendo, dove grandi e storici nomi della canzone italiana calcheranno di nuovo quel palco dopo anni di assenza e sarà il Festival dove la componente ‘giovani’ avrà uno spazio come mai prima d’ora. Tanti spunti interessanti a ... Leggi su altranotizia (Di martedì 4 gennaio 2022)si avvicina. A meno di un mese dall’inizio fervono gli ultimi preparativi per unTer indimenticabile. Tanti particolari da tenere sotto controllo per evitare errori irrimediabili. Un big rischia davvero?-AltranotiziaInizia la programmazione degli spot, un segno che i tempi stanno per diventare maturi. La Rai inizia a muovere la grancassa mediatica per l’evento televisivo dell’anno. Dal 1 al 5 febbraioè in programma il Festival di. Sarà il Festival dove il pubblico tornerà in sala, variante Omicron permettendo, dove grandi e storici nomi della canzone italiana calcheranno di nuovo quel palco dopo anni di assenza e sarà il Festival dove la componente ‘giovani’ avrà uno spazio come mai prima d’ora. Tanti spunti interessanti a ...

