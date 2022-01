Reddito di cittadinanza | novità di facciata nella legge di Bilancio approvata con gli stessi errori delle bozze Esperti inascoltati

(Di martedì 4 gennaio 2022) I deputati l’hanno votata senza avere il tempo di esaminarla, glichiamati a esprimere pareri sono rimasti. Ma soprattutto il governo che l’ha scritta non ha mai corretto gli strafalcioni. Parliamo della manovra, e nello specifico della parte che modifica ildi. A novembre ilfattoquotidiano aveva rivelato l’esistenza di commi in contraddizione tra loro. Ora che il testo è definitivamente approvato si scopre che queglinon sono stati corretti. Quei tredici punti delladirischiano peraltro di avere un effetto punitivo su quanti usufruiscono di una misura che la maggioranza afferma di aver migliorato. Italiani che percepiscono quel beneficio “come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei ...

raffaellapaita : Quando il PD prendeva il 40%, approvava le unioni civili, aveva un governo con parità di genere, creava un milione… - Mov5Stelle : Abbiamo appena approvato la #Manovra2022. Il MoVimento 5 Stelle si è battuto strenuamente per difendere alcuni de… - marattin : I 6 mld aggiuntivi - ogni anno - dell'assegno unico universale (che in gran parte vanno ai redditi inferiori a 40.0… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, novità di facciata nella legge di Bilancio approvata con gli stessi errori delle bozze. Es…

Infine, riconfermato ildi, che però subirà alcune modifiche per cercare di evitare abusi. Confermato il bonus Pos fino al 30 giugno 2022 per tutti i pagamenti tracciabili ...... la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione e con l'estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti, alla sanità, aldiche viene finanziato con ...Un menù da 24 miliardi di euro da consumare nell’arco dei prossimi tre anni. Famiglie, casa, lavoratori e imprese: con la legge di Bilancio 2022 il governo ha rimescolato le carte ...Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Buone notizie per tutti gli italiani che usufruiscono del Reddito di Cittadinanza dal momento che avranno ...