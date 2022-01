(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen (Adnkronos) – “Il prossimo Presidente della Repubblica, nel corso del suo mandato, dovrà affrontare per due volte il nodo delle elezioni politiche e dei Governi che ne conseguiranno, nel 2023 e nel 2028. Occorreuna personalità di grande autorevolezza e spessore, unache più si ava quella di Sandro Pertini, che fu il più votato dal Parlamento”. Così in un post il segretario del Psi Enzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Quirinale: Maraio (Psi), 'serve responsabilità, individuare la figura più vicina a Pertini'... -

Il Dubbio

