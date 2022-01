Perché il progetto Terminus ti farà molto piacere (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 16 gennaio prende il via un nuovo progetto di wrestling. Nel momento in cui la Ring Of Honor si prende una pausa, in cui nelle indy imperversa quasi solamente la GCW con pochissime eccezioni, l’arrivo della Terminus rappresenta una ventata di aria fresca nel panorama americano. Se non amate il wrestling tecnico, lasciate perdere. Se siete curiosi, la card vi potrà soddisfare. Se non siete curiosi, come sopra: lasciate perdere. Ma se vi piace, se vi piacciono le regole “Pure”, se vi manca il periodo d’oro della Evolve e impazzite quando va in scena il Bloodsport, questo progetto fa assolutamente per voi. L’idea di Jon Gresham (attuale ROH World Champion) e Baron Black (visto di tanto in tanto in AEW Dark). Il debutto sarebbe dovuto avvenire a novembre ma il calendario di entrambi e dei wrestler coinvolti hanno reso ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 16 gennaio prende il via un nuovodi wrestling. Nel momento in cui la Ring Of Honor si prende una pausa, in cui nelle indy imperversa quasi solamente la GCW con pochissime eccezioni, l’arrivo dellarappresenta una ventata di aria fresca nel panorama americano. Se non amate il wrestling tecnico, lasciate perdere. Se siete curiosi, la card vi potrà soddisfare. Se non siete curiosi, come sopra: lasciate perdere. Ma se vi piace, se vi piacciono le regole “Pure”, se vi manca il periodo d’oro della Evolve e impazzite quando va in scena il Bloodsport, questofa assolutamente per voi. L’idea di Jon Gresham (attuale ROH World Champion) e Baron Black (visto di tanto in tanto in AEW Dark). Il debutto sarebbe dovuto avvenire a novembre ma il calendario di entrambi e dei wrestler coinvolti hanno reso ...

