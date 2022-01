Pedullà contro Insigne e l’agente: accusa durissima (Di martedì 4 gennaio 2022) La notizia della firma di Lorenzo Insigne con il Toronto ha scosso il panorama calcistico italiano. Dopo le critiche di Nicolò Schira, anche Alfredo Pedullà si è voluto aggiungere alle critiche nei confronti del capitano del Napoli. NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Lorenzo Insigne of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Anche il giornalista, ed esperto di mercato, di Sportitalia ha criticato la vicinanza della firma con il Toronto alla sfida con la Juventus, in programma tra esattamente 48 ore. Criticata la poca professionalità sua e anche del suo agente, “chi lo assiste”, Vincenzo Pisacane. Di seguito il Tweet: #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve–#Napoli. Martedì 4: ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) La notizia della firma di Lorenzocon il Toronto ha scosso il panorama calcistico italiano. Dopo le critiche di Nicolò Schira, anche Alfredosi è voluto aggiungere alle critiche nei confronti del capitano del Napoli. NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Lorenzoof SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Anche il giornalista, ed esperto di mercato, di Sportitalia ha criticato la vicinanza della firma con il Toronto alla sfida con la Juventus, in programma tra esattamente 48 ore. Criticata la poca professionalità sua e anche del suo agente, “chi lo assiste”, Vincenzo Pisacane. Di seguito il Tweet: #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve–#Napoli. Martedì 4: ...

Advertising

Giacomo12532584 : @Rrahmanerica Si faceva male se firmava almeno dopo la partita? Che assist che ha dato ad Ald pure pedulla ora gli… - matthewjumped : @MajinMarotta La faida è tra Di Marzio e Romano contro Longari e Pedullà - giacomo1994_ : @clacolosimo Pedulla gli ha scritto un tweet contro ahahahhahahahah - MondoNapoli : Pedullà non si fida e va contro Lukaku: 'Ha sbagliato due volte' - - NapoliCalciogol : Polemiche Insigne in Canada. Pedullà contro l'agente, Zeman: 'Lorenzo vive per Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà contro Gennaio vedrà un Milan fragilissimo: maneggiatelo con cura ... per poi essere sacrificato al quieto vivere della classe arbitrale contro il Napoli. Alla fine, ... per capirlo, non occorre essere un guru del calciomercato come Messina, Laudisa, Di Marzio, Pedullà ...

Mercato Genoa: è in arrivo Hefti dallo Young Boys. E Criscito... ... classe 1997, già protagonista in Champ­ions contro l' Atalan­ta . MERCATO, HEFTI - GENOA: TERZINO IN ARRIVO. OFFERTA PER CRISCITO DAL CANADA La notizia è lanciata da Alfredo Pedullà , che parla di ...

Pedullà contro Barone: "Ha sbagliato, non sa fare il dirigente, non è mica una storia americana" Labaro Viola ... per poi essere sacrificato al quieto vivere della classe arbitraleil Napoli. Alla fine, ... per capirlo, non occorre essere un guru del calciomercato come Messina, Laudisa, Di Marzio,...... classe 1997, già protagonista in Champ­ionsl' Atalan­ta . MERCATO, HEFTI - GENOA: TERZINO IN ARRIVO. OFFERTA PER CRISCITO DAL CANADA La notizia è lanciata da Alfredo, che parla di ...