Paura nella notte a Pomezia: giovane si ribalta in curva con l’auto (Di martedì 4 gennaio 2022) Incidente nella notte a Pomezia. Un giovane, intorno all’una di notte, per cause ancora da accertare è finito fuori strada ribaltandosi con la propria auto. Il sinistro è avvenuto lungo Via di Torvaianica Alta in direzione Pomezia – strada ormai nota alle cronache per eventi di questo tipo – in corrispondenza della prima curva dopo il semaforo. Fortunatamente, nonostante lo spavento e la dinamica, che poteva avere conseguenze decisamente peggiori, il giovane non è rimasto ferito in modo serio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Pomezia. Poche settimane fa un incidente analogo Nello stesso punto poche settimane fa si era verificato un altro incidente con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 gennaio 2022) Incidente. Un, intorno all’una di, per cause ancora da accertare è finito fuori stradandosi con la propria auto. Il sinistro è avvenuto lungo Via di Torvaianica Alta in direzione– strada ormai nota alle cronache per eventi di questo tipo – in corrispondenza della primadopo il semaforo. Fortunatamente, nonostante lo spavento e la dinamica, che poteva avere conseguenze decisamente peggiori, ilnon è rimasto ferito in modo serio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di. Poche settimane fa un incidente analogo Nello stesso punto poche settimane fa si era verificato un altro incidente con ...

