(Di martedì 4 gennaio 2022) Uno dei match titolati della prima giornata di Wrestle Kingdom ha visto Tomohirore inil suoOpenweight Championship tanto desiderato da, il quale, non potendo reggere la competizione, è come sempre ricorso ad innumerevoli, ma gli sono valse la vittoria ed il? Abbiamo un nuovoChampion Dopo aver attaccato lo Stone Pitbull ancor prima che il match iniziasse,è stato agevolato dagli interventi di Dick Togo, Yujiro takahashi e SHO, poi allontanati dal compagno di stable diYOH, il qusle, però, non ha potuto evitare la sconfitta di, rendendoil re assoluto della “Division”, essendo sia ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE NJPW WK16: Ishii mette in palio il titolo NEVER, sarà riuscito a superare le scorrettezze di EVIL? - SPOILER - - zazoomblog : NJPW WK16: Katsuyori Shibata è tornato chi è stato il suo avversario? – SPOILER - #WK16: #Katsuyori #Shibata… - Zona_Wrestling : #WWE NJPW WK16: Katsuyori Shibata è tornato, chi è stato il suo avversario? - SPOILER - -

Ultime Notizie dalla rete : NJPW WK16

Zona Wrestling

NJPW announced the full line-up for the two-night Wrestle Kingdom 16 event, which takes place on Tuesday, January 4 and Wednesday, January 5.