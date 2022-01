Morte per errata sentenza come in un romanzo di Tolstoj (Di martedì 4 gennaio 2022) All’inizio della gran macchina narrativa di Resurrezione di Tolstoj c’è l’erronea condanna, per distrazione e dunque ancora più ingiusta, della prostituta Katiusha. Scrivendo l’appunto di camera di consiglio, i giurati dimenticano di specificare che “non aveva l’intenzione di uccidere”, dando da bere un intruglio a un cliente, cosicché al giudice non resta che registrare quanto messo per iscritto, che l’intruglio fu somministrato, e apporre la firma sotto la condanna in Siberia. Non ci sarà nessun Tolstoj capace di trasfigurare in romanzo la Morte per distrazione giudiziaria di un bambino di sette anni, vicino a Varese, al cui padre, agli arresti domiciliari per un fatto di sangue, per una serie di incomprensioni della lettera della legge – cose di cui nessuno ha mai piena contezza né piena responsabilità, signora mia ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) All’inizio della gran macchina narrativa di Resurrezione dic’è l’erronea condanna, per distrazione e dunque ancora più ingiusta, della prostituta Katiusha. Scrivendo l’appunto di camera di consiglio, i giurati dimenticano di specificare che “non aveva l’intenzione di uccidere”, dando da bere un intruglio a un cliente, cosicché al giudice non resta che registrare quanto messo per iscritto, che l’intruglio fu somministrato, e apporre la firma sotto la condanna in Siberia. Non ci sarà nessuncapace di trasfigurare inlaper distrazione giudiziaria di un bambino di sette anni, vicino a Varese, al cui padre, agli arresti domiciliari per un fatto di sangue, per una serie di incomprensioni della lettera della legge – cose di cui nessuno ha mai piena contezza né piena responsabilità, signora mia ...

