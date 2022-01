LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: Valnes davanti a tutti, Klaebo controlla, caduta per De Fabiani (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 15.42 Il prossimo riferimento arriverà al km 6.8; tracciato per ora non particolarmente impegnativo, si deciderà tutto negli ultimi chilometri con salite insidiose. 15.40 Maicol Rastelli 52mo, +15?5; infine De Fabiani è 54mo, +16?9. 15.38 Martin Coradazzi 12°, +2?3; Federico Pellegrino 21mo, +3?8; Paolo Ventura 23mo, +4?8; 37° Giandomenico Salvadori, +8?5. 15.36 Ecco i primi 5 al km 2.3: 1 Erik Valnes (NOR) 6:08.4 2 Paal Golberg (NOR) +0.2 3 Alexander Bolshunov (RUS) +0.4 4 Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) +0.5 4 Artem Maltsev (RUS) +0.5 15.34 Ancora molta sfortuna per De Fabiani, finito in 54ma posizione, 16?9 di ritardo da Erik Valnes. 15.32 caduta per ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 15.42 Il prossimo riferimento arriverà al km 6.8; tracciato per ora non particolarmente impegnativo, si deciderà tutto negli ultimi chilometri con salite insidiose. 15.40 Maicol Rastelli 52mo, +15?5; infine Deè 54mo, +16?9. 15.38 Martin Coradazzi 12°, +2?3; Federico Pellegrino 21mo, +3?8; Paolo Ventura 23mo, +4?8; 37° Giandomenico Salvadori, +8?5. 15.36 Ecco i primi 5 al km 2.3: 1 Erik(NOR) 6:08.4 2 Paal Golberg (NOR) +0.2 3 Alexander Bolshunov (RUS) +0.4 4 Johannes Hoesflot(NOR) +0.5 4 Artem Maltsev (RUS) +0.5 15.34 Ancora molta sfortuna per De, finito in 54ma posizione, 16?9 di ritardo da Erik. 15.32per ...

