L'ipotesi Zaia per le scuole: "Riaprire a febbraio non sarebbe una tragedia" (Di martedì 4 gennaio 2022) "Lo dico subito e con chiarezza: nessuno aspira a tenere chiuse le scuole". Per Luca Zaia "sarebbe una sconfitta per tutti". Ma al contempo ci tiene ad avvisare che "se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l’ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche". "Il Veneto fece questa scelta l’anno scorso e così ci salvammo“, dice il presidente della regione Veneto in un'intervista al Corriere della Sera. E rivendica quella scelta: "Eravamo in zona rossa, sull’orlo del precipizio, e facemmo un passo indietro”. Le Regioni possono assumersi la responsabilità di decidere da sé, il calendario scolastico è una loro competenza, ma Zaia auspica "una regia nazionale, su questioni tanto delicate non si può procedere a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) "Lo dico subito e con chiarezza: nessuno aspira a tenere chiuse le". Per Lucauna sconfitta per tutti". Ma al contempo ci tiene ad avvisare che "se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l’dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche". "Il Veneto fece questa scelta l’anno scorso e così ci salvammo“, dice il presidente della regione Veneto in un'intervista al Corriere della Sera. E rivendica quella scelta: "Eravamo in zona rossa, sull’orlo del precipizio, e facemmo un passo indietro”. Le Regioni possono assumersi la responsabilità di decidere da sé, il calendario scolastico è una loro competenza, maauspica "una regia nazionale, su questioni tanto delicate non si può procedere a ...

