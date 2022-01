Lenovo al CES2022 annuncia novità per la smarthome | in arrivo la sveglia con Alexa e aggiornamenti per la cornice digitale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) In occasione del CES 2022 che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas,hatoSmart Clock Essential con, una nuova versione del suo orologio connesso che integra l’assistente vocale di Amazon. Il nuovo Smart Clock Essential si presenta con un ampio display LED su cui vengono mostrati i dati sull’ora e sulla situazione metereologica, ed una scocca rivestita in tessuto disponibile in due colorazioni (Misty Blue e Clay Red). Il dispositivo dipuò essere utilizzato come una vera e propria, impostando gli allarmi tramite i comandi vocali di, ma anche per ascoltare musica e podcast in streaming grazie ad uno speaker full-range da 3W integrato al suo interno, potendo essere integrato in un gruppo di altoparlanti comandati ...