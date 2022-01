Le banche smart sopravvivono alla pandemia E ora sfidano i vecchi istituti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 gennaio 2022) “Cosa pensi che siamo? Una banca?” recita scherzosamente, ma non troppo, un cartellone pubblicitario di Current nella metropolitana di New York. Current è solo una delle centinaia di neo-banks che sono nate negli ultimi dieci anni ai quattro angoli del pianeta. Startup che, sfruttando l’innovazione tecnologica, il FinTech,letradizionali offrendo ai clienti servizi e prodotti simili, ma più semplici da utilizzare e spesso con costi ridotti. Tutto su Internet. Fino al 2020, con il Covid, erano il fenomeno disruptive del momento in ambito bancario. I lockdown e l’arresto di consumi e commercio, a sorpresa, le avevano colpite più delletradizionali, mettendo in crisi la loro corsa. Ma nel 2021, la resurrezione: ora Monzo, N26, Nubank, Revolut e compagnia bella corrono come non mai. O almeno in termini di valore di ...