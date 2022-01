Lazio-Empoli: tutte le statistiche del match (Di martedì 4 gennaio 2022) La Lazio ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 11-2; l’ultima avversaria contro cui ha ottenuto più successi consecutivi nella competizione è il Parma (nove, tra il 2014 e il 2021). L’Empoli non ha segnato neanche un gol nelle ultime cinque trasferte di Serie A contro la Lazio: l’ultima rete della squadra toscana fuori casa contro questa avversaria è arrivata nel marzo 2007, una rete su punizione diretta di Sergio Almirón, in una sconfitta per 1-3. L’Empoli ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro squadre con più punti in classifica a inizio giornata (successi rispettivamente contro Sassuolo, Fiorentina e Napoli), l’unico KO in questo parziale è arrivato contro il Milan, nella giornata di campionato più recente. La ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) Laha vintole ultime sei gare di Serie A contro l’, con un punteggio aggregato di 11-2; l’ultima avversaria contro cui ha ottenuto più successi consecutivi nella competizione è il Parma (nove, tra il 2014 e il 2021). L’non ha segnato neanche un gol nelle ultime cinque trasferte di Serie A contro la: l’ultima rete della squadra toscana fuori casa contro questa avversaria è arrivata nel marzo 2007, una rete su punizione diretta di Sergio Almirón, in una sconfitta per 1-3. L’ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro squadre con più punti in classifica a inizio giornata (successi rispettivamente contro Sassuolo, Fiorentina e Napoli), l’unico KO in questo parziale è arrivato contro il Milan, nella giornata di campionato più recente. La ...

