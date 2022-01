Grande Fratello Vip, Laura Freddi prende il posto di Sonia Bruganelli. La stoccata di Alfonso Signorini: “Quando la moglie va in vacanza la ex lavora” (Di martedì 4 gennaio 2022) Sonia Bruganelli in vacanza a Dubai, al suo posto in studio Laura Freddi come opinionista. La singolare staffetta non è passata inosservata al “Grande Fratello Vip”. A sostituire l’attuale moglie di Paolo Bonolis nella puntata in onda il 3 gennaio è stata l’ex del presentatore, già concorrente del reality. I due si conobbero a “Non è la Rai”, dove nacque una storia d’amore durata ben cinque anni, dal 1990 al 1995. Una mossa a sorpresa, in odor di vendetta, di Alfonso Signorini dopo gli screzi con Sonia Bruganelli, con tanto di uscita dallo studio dell’opinionista. La showgirl indossava le scarpe della signora Bonolis suscitando il commento del padrone di casa: “Ah ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022)ina Dubai, al suoin studiocome opinionista. La singolare staffetta non è passata inosservata al “Vip”. A sostituire l’attualedi Paolo Bonolis nella puntata in onda il 3 gennaio è stata l’ex del presentatore, già concorrente del reality. I due si conobbero a “Non è la Rai”, dove nacque una storia d’amore durata ben cinque anni, dal 1990 al 1995. Una mossa a sorpresa, in odor di vendetta, didopo gli screzi con, con tanto di uscita dallo studio dell’opinionista. La showgirl indossava le scarpe della signora Bonolis suscitando il commento del padrone di casa: “Ah ma ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello è un reality per veri sportivi! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA… - GrandeFratello : Confidenze tra Alessandro e Gianmaria... che ovviamente non sono passate inosservate all'occhio di Grande Fratello.… - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Laura Freddi prende il posto di Sonia Bruganelli. La stoccata di Alfonso Signorini: “Quando la… - _Melaninpoppin_ : RT @pnkmvn: MIODDIO SE LULÙ NON VINCE STO CAZZO DI GRANDE FRATELLO IO VE LO DICO VI DOVETE VERGOGNARE #gfvip -