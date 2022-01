Eva e Imma: il momento d’amore più bello del GF VIP 6 (Di martedì 4 gennaio 2022) Eva Grimaldi è protagonista di un bellissimo momento nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì sera/notte (ore 1:27 ancora non è terminato!). Per la prima volta racconta la sua storia interamente, ripercorrendo il suo percorso fin da quando da giovanissima faceva la benzinaia. L’attrice descrive le dure prove fisiche a cui si è dovuta sottoporre per adeguare il suo corpo agli standard degli anni ’80: diete rigidissime, operazioni chirurgiche, stress fisico, tutto pur di raggiungere il successo televisivo che sognava: “Smisi di mangiare e rifeci otto volte il seno. Per un anno ne ho avuto uno solo e così portavo una protesi. Sono sempre stata forte e quando mi cadeva la raccoglievo al volo, senza farci caso“. Il racconto funziona e commuove, sbalordisce anche l’opinionista Alfonso Signorini che lo definisce “inaspettato”. Un momento di verità ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 gennaio 2022) Eva Grimaldi è protagonista di un bellissimonella puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì sera/notte (ore 1:27 ancora non è terminato!). Per la prima volta racconta la sua storia interamente, ripercorrendo il suo percorso fin da quando da giovanissima faceva la benzinaia. L’attrice descrive le dure prove fisiche a cui si è dovuta sottoporre per adeguare il suo corpo agli standard degli anni ’80: diete rigidissime, operazioni chirurgiche, stress fisico, tutto pur di raggiungere il successo televisivo che sognava: “Smisi di mangiare e rifeci otto volte il seno. Per un anno ne ho avuto uno solo e così portavo una protesi. Sono sempre stata forte e quando mi cadeva la raccoglievo al volo, senza farci caso“. Il racconto funziona e commuove, sbalordisce anche l’opinionista Alfonso Signorini che lo definisce “inaspettato”. Undi verità ...

