D’Alema | il re sfasciatore tra Conte e la corrente di Bettini

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 gennaio 2022) Come Silvio Berlusconi si candida al Quirinale perché in realtà vuole mettersi al centro della vicenda e incoronarsi kingmaker del prossimo presidente della Repubblica, così Massimodiventa fragoroso non perché voglia depurare dalla “malattia renziana” il Pd in cui è previsto il suo rientro, né tanto meno perché ambisca a qualcosa, ma semplicemente perché così dicendo occulta forse la sua vera intenzione: la candidatura a king “un-maker”, a redella corsa al Quirinale, a leader degli impallinatori di Mario Draghi. Come il Jep Gambardella di Sorrentino,non vuole partecipare alla festa. Lui vuole avere il potere di farla fallire. E allora, mentre Enrico Letta annulla il dibattito sul Quirinale e impone il silenzio, lui pronuncia le sue parole più sentite. Queste: “L’idea che il premier si autoelegga capo ...