Covid, Toscana: 64mila sms per i positivi non tracciati. Con link per collegarsi. E fine dell'isolamento via mail (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 64mila i toscani positivi al Covid non ancora non tracciati. Da domani, mercoledì 5 gennaio 2022, riceveranno un sms contenente un link cui collegarsi, per comunicare il proprio stato di salute rispondendo a quattro domande. La fine dell'isolamento sarà poi comunicata in automatico tramite email. E' quanto prevede il nuovo sistema di tracciamento automatizzato presentato oggi dalla Regione L'articolo proviene da Firenze Post.

