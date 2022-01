Advertising

TV7Benevento : Covid: Picierno (Pd), 'obbligo vaccinale scelta indispensabile'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Picierno

Il Sannio Quotidiano

Così l'europarlamentare del Partito Democratico Pina. 'Ilha acuito le diseguaglianze e inasprito la crisi socioeconomica, generando nuovo terreno fertile per le organizzazioni ...Così l'eurodeputata Pd, Pina, su twitter.Condividi questo articolo:Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Applicare l’obbligo vaccinale rappresenta una scelta indispensabile per completare con efficacia il contrasto al Covid. Sinora l’approccio italian ...“Il Covid ha acuito le diseguaglianze e inasprito la crisi socioeconomica, generando nuovo terreno fertile per le organizzazioni criminali. Per questo reputo doppiamente preoccupante l’abbassamento de ...