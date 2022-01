Covid, netto aumento casi nelle carceri: positivi 804 detenuti e 876 poliziotti penitenziari (Di martedì 4 gennaio 2022) In netto aumento i casi Covid nelle carceri italiane, che registrano una crescita consistente rispetto alle scorse settimane. I detenuti positivi sono 804 (di cui 22 nuovi giunti), su un totale di 53.142 presenze, mentre i casi sono 876 tra i 36.939 poliziotti penitenziari in servizio. I dati, aggiornati a ieri sera, sono contenuti nel report settimanale pubblicato sul sito del ministero della Giustizia. La scorsa settimana i casi erano stati 510 tra i detenuti, su una popolazione di 52.569 unità, un numero già più che raddoppiato rispetto ai 239 di quella precedente, e 527 tra gli agenti. Tra i detenuti positivi, 786 sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Initaliane, che registrano una crescita consistente rispetto alle scorse settimane. Isono 804 (di cui 22 nuovi giunti), su un totale di 53.142 presenze, mentre isono 876 tra i 36.939in servizio. I dati, aggiornati a ieri sera, sono contenuti nel report settimanale pubblicato sul sito del ministero della Giustizia. La scorsa settimana ierano stati 510 tra i, su una popolazione di 52.569 unità, un numero già più che raddoppiato rispetto ai 239 di quella precedente, e 527 tra gli agenti. Tra i, 786 sono ...

Advertising

StraNotizie : Covid, netto aumento casi nelle carceri: positivi 804 detenuti e 876 poliziotti penitenziari - andreapistoni : RT @fdragoni: Per quest'uomo il #covid è una vera panacea. I cittadini della sua Regione vanno a curarsi in massa fuori dalla Campania. Olt… - GmTafalia66 : RT @fdragoni: Per quest'uomo il #covid è una vera panacea. I cittadini della sua Regione vanno a curarsi in massa fuori dalla Campania. Olt… - sciarrone66 : RT @fdragoni: Per quest'uomo il #covid è una vera panacea. I cittadini della sua Regione vanno a curarsi in massa fuori dalla Campania. Olt… - sabato_ivana : RT @fdragoni: Per quest'uomo il #covid è una vera panacea. I cittadini della sua Regione vanno a curarsi in massa fuori dalla Campania. Olt… -