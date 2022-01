Che cosa si deve cambiare per gestire il cambiamento climatico (Di martedì 4 gennaio 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times World Review in edicola a Milano e Roma e ordinabile qui. —————————————— Pubblichiamo un dibattito tra Ivan Tse, presidente della Tse Foundation, Matt Brittin, presidente del settore business & operations di Google per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa e Philip Glanville, sindaco del municipio di Hackney a Londra. Modera Liz Alderman, capocorrispondente economica dall’Europa del New York Times. Alderman Ovviamente il cambiamento climatico è uno dei problemi più rilevanti tra quelli che i governi devono affrontare. In occasione della COP26 di Glasgow (e cioè della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico) i governi locali e nazionali dei Paesi di tutto il mondo hanno preso degli impegni, ma c’è ancora molto da fare. ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 gennaio 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times World Review in edicola a Milano e Roma e ordinabile qui. —————————————— Pubblichiamo un dibattito tra Ivan Tse, presidente della Tse Foundation, Matt Brittin, presidente del settore business & operations di Google per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa e Philip Glanville, sindaco del municipio di Hackney a Londra. Modera Liz Alderman, capocorrispondente economica dall’Europa del New York Times. Alderman Ovviamente ilè uno dei problemi più rilevanti tra quelli che i governi devono affrontare. In occasione della COP26 di Glasgow (e cioè della Conferenza delle Nazioni Unite sul) i governi locali e nazionali dei Paesi di tutto il mondo hanno preso degli impegni, ma c’è ancora molto da fare. ...

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - AngeloCiocca : Per un vizio di forma, ieri è stato scarcerato il killer ceceno che ha ucciso lo scorso anno il giovane italiano Ni… - borghi_claudio : Ma perché in questi giorni tutti si affrettano a comunicare al mondo di essere positivi? Ma che bisogno c'è di mett… - AforizmyFraszky : @Capezzone @LaVeritaWeb La propaganda non è compatibile con l'informazione. E quindi, che cosa c'è di meglio di un… - daniele_dazzi : @Luciano58022822 @Max6838297768 @HoaraBorselli Credo che sia stata ampiamente spiegato cosa ha indignato della spig… -