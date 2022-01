Campaccio 2022: percorso, partecipanti, italiani in gara (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo due anni, l’Epifania torna a portare con sé non soltanto la calza ma anche il Campaccio 2022, tradizionale cross di livello internazionale che si disputa il 6 gennaio (l’anno scorso era stato rinviato a marzo a causa dell’emergenza sanitaria). La 65ma edizione di questa prestigiosa kermesse, inserita all’interno del Gold Cross Country Tour (il massimo circuito della Federazione Internazionale che accorpa i più importanti cross in giro per il mondo), avrà luogo a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). Le donne si cimenteranno sui 6 km, gli uomini sui 10 km: tracciato di non semplice lettura, con alcune brevi asperità. Gli organizzatori hanno annunciato un bel parterre, anche se è tutto da confermare visto che eventuali positività al Covid-19 potrebbero portare a delle defezioni. L’etiope Muktar Edris (due volte Campione del Mondo tra i ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo due anni, l’Epifania torna a portare con sé non soltanto la calza ma anche il, tradizionale cross di livello internazionale che si disputa il 6 gennaio (l’anno scorso era stato rinviato a marzo a causa dell’emergenza sanitaria). La 65ma edizione di questa prestigiosa kermesse, inserita all’interno del Gold Cross Country Tour (il massimo circuito della Federazione Internazionale che accorpa i più importanti cross in giro per il mondo), avrà luogo a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). Le donne si cimenteranno sui 6 km, gli uomini sui 10 km: tracciato di non semplice lettura, con alcune brevi asperità. Gli organizzatori hanno annunciato un bel parterre, anche se è tutto da confermare visto che eventuali positività al Covid-19 potrebbero portare a delle defezioni. L’etiope Muktar Edris (due volte Campione del Mondo tra i ...

