Calciomercato, Maldini lo vuole in prestito | Secco no dai rivali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milan sempre molto attivo sul mercato: per il reparto difensivo si punta ora ad un prestito Secco da una rivale di A, che per ora ha alzato un muro Già… L'articolo Calciomercato, Maldini lo vuole in prestito Secco no dai rivali è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milan sempre molto attivo sul mercato: per il reparto difensivo si punta ora ad unda una rivale di A, che per ora ha alzato un muro Già… L'articololoinno daiè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

