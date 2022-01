Boom di casi ma crollo dei decessi: ecco l'effetto Omicron (Di martedì 4 gennaio 2022) Milioni di positivi al Covid in tutto il mondo ma crollano i decessi dovuti alla variante Omicron: ecco cosa sta cambiando e perché il virus sembra meno aggressivo Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Milioni di positivi al Covid in tutto il mondo ma crollano idovuti alla variantecosa sta cambiando e perché il virus sembra meno aggressivo

Advertising

g_brescia : Il Ministro #Brunetta, nonostante il boom di casi, continua a prevedere il lavoro in presenza per i dipendenti dell… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - LaraAmmendola : RT @lupovittorio42: Boom. Record di nuovi casi, +170.844 e 259 decessi.... #Brunetta, maledetto ripristina lo smart working. - salutiawilli : RT @EhmYana: È inaccettabile il becero e miope ostruzionismo di Brunetta allo #smartworking. Mentre la Francia lo impone per legge, nella P… - Valeriaeffe : RT @EhmYana: È inaccettabile il becero e miope ostruzionismo di Brunetta allo #smartworking. Mentre la Francia lo impone per legge, nella P… -