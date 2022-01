Australian Open, Djokovic può giocare senza vaccino (Di martedì 4 gennaio 2022) Novak Djokovic potrà giocare gli Australian Open anche senza vaccino covid. Il campione in carica prenderà parte alla prima prova del Grande Slam, al via il 17 gennaio a Melbourne. Al 34enne serbo, numero uno del mondo, è stata concessa l’esenzione dal vaccino. Lo ha reso noto lo stesso Djokovic con un post su Instagram. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Novakpotràglianchecovid. Il campione in carica prenderà parte alla prima prova del Grande Slam, al via il 17 gennaio a Melbourne. Al 34enne serbo, numero uno del mondo, è stata concessa l’esenzione dal. Lo ha reso noto lo stessocon un post su Instagram. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

