ATP Cup 2022, Jannik Sinner spazza via Arthur Rinderknech: Italia-Francia 1-0 (Di martedì 4 gennaio 2022) Inizia al meglio per i colori azzurri la sfida tra Italia e Francia, scattata a Sydney, in Australia, e valida per il Girone B dell’ATP Cup 2022 di tennis: nel primo singolare Jannik Sinner (numero 10 della classifica mondiale) liquida Arthur Rinderknech (numero 58 al mondo) per 6-3 7-6 (3) in un’ora e 38 minuti e porta a casa il punto dell’1-0. Nel primo set l’azzurro sciupa due palle break ai vantaggi del secondo gioco, ma poi opera lo strappo alla seconda occasione, sempre ai vantaggi, nel quarto gioco. Sinner è solido al servizio e non concede occasioni di rientro all’avversario, perdendo appena cinque punti in altrettanti turni al servizio, fino al 6-3 in 39 minuti. Nella seconda partita cambia la musica in quanto è il francese a strappare il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Inizia al meglio per i colori azzurri la sfida tra, scattata a Sydney, in Australia, e valida per il Girone B dell’ATP Cupdi tennis: nel primo singolare(numero 10 della classifica mondiale) liquida(numero 58 al mondo) per 6-3 7-6 (3) in un’ora e 38 minuti e porta a casa il punto dell’1-0. Nel primo set l’azzurro sciupa due palle break ai vantaggi del secondo gioco, ma poi opera lo strappo alla seconda occasione, sempre ai vantaggi, nel quarto gioco.è solido al servizio e non concede occasioni di rientro all’avversario, perdendo appena cinque punti in altrettanti turni al servizio, fino al 6-3 in 39 minuti. Nella seconda partita cambia la musica in quanto è il francese a strappare il ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - OA_Sport : L'Italia è in vantaggio sulla Francia!!! - zazoomblog : LIVE Sinner-Rinderknech 6-3 4-5 Italia-Francia ATP Cup in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il secondo set -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Cup 2022 - Matteo Berrettini torna in campo dopo le sconfitte tra singolare e doppio contro l’Au… - giovaafcim7 : ma perché sky non fa vedere l’Italia nell’ATP Cup -