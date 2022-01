Anticipazioni Una Vita: la clamorosa decisione di Felipe (Di martedì 4 gennaio 2022) Una Vita Anticipazioni: Felipe prende una decisione irremobile sul suo futuro e sul suo matrimonio. Ecco cosa ha deciso La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 4 gennaio 2022) Unaprende unairremobile sul suo futuro e sul suo matrimonio. Ecco cosa ha deciso La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Antonio72952144 : RT @Ussignur_: @Yi_Benevolence @dottorbarbieri non ho mai trovato il tempo di scriverlo ma condivido: gli passano le anticipazioni per fare… - IpaziaFilosofia : RT @Ussignur_: @Yi_Benevolence @dottorbarbieri non ho mai trovato il tempo di scriverlo ma condivido: gli passano le anticipazioni per fare… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 10 al 14 gennaio 2022. Al Paradiso torna una vecchia con… - EdaSerkanItaly : RT @fashionsoaptv: ?Finalmente, la piccola Kiraz conoscerà suo padre!????? Sarà una puntata emozionante!? - Silvia_Fancy : RT @fashionsoaptv: ?Finalmente, la piccola Kiraz conoscerà suo padre!????? Sarà una puntata emozionante!? -