Alessandra Amoroso diventa conduttrice: la cantante al timone del programma radiofonico Suite 102.5 (Di martedì 4 gennaio 2022) Alessandra Amoroso – una delle cantanti più amate degli ultimi anni, che ha esordito nel programma Amici, vincendolo nel 2009 – dal 13 gennaio sarà conduttrice d'eccezione della Suite 102.5, in prima serata in radio visione su RTL 102.5. Intraprende così la strada che la porterà al suo duecentesimo concerto (il 13 luglio a Milano, allo stadio San Siro). Ed il 13 di ogni mese sarà conduttrice d'eccezione della Suite 102.5. "Mi auguro che questo sia solo l'inizio nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, staremo bene e saremo felici", racconta la cantante. La notizia l'ha data la stessa Amoroso in radio, su RTL 102.5: "Una volta al mese ci vedremo, a partire dal 13 gennaio, staremo un paio d'ore insieme la sera per raccontare ...

