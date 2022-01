Volley | Simone Giannelli positivo al Covd | si aggiunge a Ricci a Perugia

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il capitano dell’Italia del, è risultatoal Covid in seguito agli ultimi test effettuati,ndosi così a Fabio, altro giocatore tra le fila dicontagiato. Lo ha annunciato lo stesso palleggiatore sui social: “Sonoal Covid-19. Ho sempre visto questa frase ‘sono’ come una cosa bella e di cui andare fieri, purtroppo di questi tempi il maledetto nemico che abbiamo intorno ce la vuole mostrare sotto un’altra luce. Ma io sononella vita e nel modo di vedere le cose e continuerò sempre ad esserlo. Come da protocollo mi sono isolato, aspettando che questo virus passi. Ho qualche sintomo ma non vedo già l’ora di tornare a fare quello che mi piace ...