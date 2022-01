Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 07:10 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma Daily News radio giornale o giorno dalla redazione lunedì 3 gennaio microfono Giuliano Ferrigno emergenza trovi del super Green passo obbligatorio per il lavoro pubblico o privato l’estensione del certificato verde prima attivare Guerita È un’ipotesi sempre più concreta ritengo ragionevole l’estensione loghi di una misura che può incentivare la vaccinazione dice Andrea Costa il Sottosegretario alla salute non aspettarti passi di passi che il governo potrebbe compiere a breve vi consiglio dei ministri che potrebbe tenersi già in settimana il governo fino ad oggi ha deciso di affrontare un percorso graduale credo che ti proseguire su questa strada Selva costa in Italia sono state somministrate circa 19,8 milioni di dosi booster di vaccino come emerge dall’ultimo report del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria totale del dosi somministrate sono 111,4 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022)Daily News radio giornale o giorno dalla redazione lunedì 3 gennaio microfono Giuliano Ferrigno emergenza trovi del super Green passo obbligatorio per il lavoro pubblico o privato l’estensione del certificato verde prima attivare Guerita È un’ipotesi sempre più concreta ritengo ragionevole l’estensione loghi di una misura che può incentivare la vaccinazione dice Andrea Costa il Sottosegretario alla salute non aspettarti passi di passi che il governo potrebbe compiere a breve vi consiglio dei ministri che potrebbe tenersi già in settimana il governo fino ad oggi ha deciso di affrontare un percorso graduale credo che ti proseguire su questa strada Selva costa in Italia sono state somministrate circa 19,8 milioni di dosi booster di vaccino come emerge dall’ultimo report del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria totale del dosi somministrate sono 111,4 ...

