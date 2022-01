Ti passo il ferito | non è grave | e lancia la barella | il video diventa virale

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilarriva da Kiev, in Ucraina, ed è stato girato nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. Un uomo, nel tentativo di scacciare dei ladri dal tetto del suo garage, li ha inseguiti finendo per ...

Advertising

pinkiegirlx : Vorrei dire alle persone tutte le volte che mi hanno ferito e io non ho detto niente e tutte le volte che ho pianto… -

Ultime Notizie dalla rete : passo ferito

Imperiapost.it

Non è un caso isolato nella parrocchia del Sacro Cuore di Ancona Non si fermano davanti a nulla, tanto meno di fronte alla tomba di Padre Bernardino al Sacro Cuore dove ignoti non hanno trovato di ...E' fuori pericolo Giuseppe Cannavò, 35 anni, l'uomo ferito ieri pomeriggio in una sparatoria che è costata invece la vita a Giovanni Portogallo, 31 anni, nel rione di Camaro a Messina.