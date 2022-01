The Flash: Ezra Miller commenta le voci della rimozione dei legami con lo Snyderverse (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alcune indiscrezioni riguardanti il film The Flash sostenevano che la storia eliminerà i legami con lo Snyderverse ed Ezra Miller ha ora commentato le notizie. Alcune indiscrezioni apparse online negli ultimi giorni hanno alimentato le ipotesi che il film The Flash sia stato ideato per rimuovere ogni possibile collegamento con lo Snyderverse e ora Ezra Miller ha voluto commentare la situazione. Le presunte anticipazioni sostenevano che Warner Bros voglia utilizzare il progetto per poter in futuro procedere senza dover fare i conti con la storia portata in precedenza sul grande schermo. Ezra Miller, commentando le notizie su The Flash, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alcune indiscrezioni riguardanti il film Thesostenevano che la storia eliminerà icon loedha orato le notizie. Alcune indiscrezioni apparse online negli ultimi giorni hanno alimentato le ipotesi che il film Thesia stato ideato per rimuovere ogni possibile collegamento con loe oraha volutore la situazione. Le presunte anticipazioni sostenevano che Warner Bros voglia utilizzare il progetto per poter in futuro procedere senza dover fare i conti con la storia portata in precedenza sul grande schermo.ndo le notizie su The, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Flash: Ezra Miller commenta le voci della rimozione dei legami con lo Snyderverse… - badtasteit : #TheFlash: due nuove foto dal backstage con #EzraMiller e #MaribelVerdú - moviestruckers : #TheFlash: #GalGadot ha confermato il suo coinvolgimento? - the_v_3 : RT @valy_s: #Covid19 In #Veneto, secondo l’analisi delle acque reflue e il sequenziamento del virus trovato, #Omicron è presente all’80%. (… - hiiragibrainrot : @itachisonly fai 4 pezzi noblesse, ti consiglierei fare er/hp/healing bonus, mentre per l’arma mettigli qualcosa co… -